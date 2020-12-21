Иркутск, 21 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 21 декабря, подписал указ, согласно которому 31 декабря объявляется в регионе выходным днем. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

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Согласно документу, местные чиновники будут работать в ближайшую субботу, 26 декабря. Установить выходной день 31 декабря рекомендуется и другим органам госвласти региона, органам местного самоуправления, организациям, независимо от их правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём. Но в отличие от десятка других глав российских регионов, в Алтайском крае 31 декабря будут работать.

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