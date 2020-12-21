Москва, 21 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий выдавать лицензию на оружие людям с двумя и более судимостями, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Цитата из к/ф «Андалузский пес». реж. Луис Бунюэль. Франция . 1929 Оружие

Устанавливаются дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации. В частности, лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам, два раза или более осужденным за совершение преступлений.

Запрет также коснется подвергнутых административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение гражданами Российской Федерации, являющимися водителями транспортных средств, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Кроме того, устанавливается запрет хранения списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа.