Москва, 21 декабря, 2020, 12:33 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в пять раз снизится сумма инвестиционных проектов, которые могут получить льготную поддержку от государства. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что правительство улучшает инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса.

«Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты свыше 250 млн рублей. Снизим эту сумму в пять раз, до 50 млн рублей. И более чем вдвое уменьшим ставку кредитования с пяти до двух процентов соответственно», — сказал премьер-министр.

По его словам, для инвесторов длинные кредиты от государства станут более доступными. Также расширятся возможности малого и среднего бизнеса принять участие в реализации проектов на Дальнем Востоке.