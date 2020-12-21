Ново-Огарево, Московская область, 21 декабря, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу: создали три безопасные эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях — серьёзно облегчить её течение», — заявил Путин.