Турция копит возможности вредить России — и неизбежно пустит их в ход
Анкара, 21 декабря, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Ценным для Запада багажом является способность наносить вред России, иТурция обладаеттаким «потенциалом» в полной мере, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 декабря, комментируя высказывания лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган
Как сообщалось ранее, Кургинян в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Украина, Белоруссия инекоторые другиестраны могут стать единым фактором противодействия России под командованием Турции ипосле получения «отмашки» из США.
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«Игра Эрдогана в сотрудничество с Россией — это, на мой взгляд, именно игра, это не стратегический выбор. И это тем более верно по отношению к Турции в целом. У нас ошибочно ассоциируют политическое лицо современной Турции с лицом Эрдогана. Да, он является выразителем мировоззрения влиятельного политического сегмента, но гораздо более сильным остаётся прозападный, проевропейский, проамериканский сегмент турецкого истеблишмента. Турецкие интеллектуалы в своём большинстве — это светские люди, они противники засилья религиозности, и они связывают и своё будущее, и будущее своей страны с Западом.
Запад не собирается принимать Турцию в её нынешнем виде, ему надо продолжить её переформатирование по своим лекалам. Турции предстоит серьёзный торг за то, чтобы в ходе этого переформатирования остаться хотя бы относительно самостоятельной. В этом торге её багаж — привязка к ней России. Надеюсь, что уже не осталось серьёзных аналитиков, которые считают, что ценным для Запада багажом являются хорошие отношения с Россией. Ценным для Запада багажом является способность наносить России вред — через экономику, через блокирование её транспортных связей с миром, через создание очагов нестабильности по периметру, через внутреннюю дестабилизацию. Всем этим потенциалом Турция обладает в полной мере. Она его последовательно создавала, в том числе и с нашей помощью, и она его обязательно пустит в ход.
Таковы обстоятельства, и какими бы ни были личные намерения Эрдогана (хотя и в их благоприятном для нашей страны характере я очень и очень сомневаюсь), логика обстоятельств, как говорил великий руководитель СССР, неизбежно возьмёт верх над логикой намерений.
Добавлю к этому цивилизационный аспект. Иногда, вспоминая исконную вражду Турции к России и к христианству, которая выливалась в многочисленные поощряемые Западом войны, приводят пример Франции и Германии, которые неоднократно воевали друг с другом в Европе, а теперь работают в союзе. Не видеть тут принципиального различия могут только люди, не читавшие Николая Данилевского. Его книга «Россия и Европа», включающая и тезис о невозможности прочных союзов между странами, принадлежащими к различным культурно-историческим типам, всегда была под рукой у И. В. Сталина«, — отметил Михаил Демурин.