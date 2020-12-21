Москва, 21 декабря, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Вопросом прекращения авиасообщения с Великобританией должен заниматься правительственный оперативный штаб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

»Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в Кремле «с самым большим вниманием» следят за информацией, которая приходит от британских специалистов по теме новой мутации коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран приостановил авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в этой стране новой мутации коронавируса.