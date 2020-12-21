Новая российская судоходная компания будет зарегистрирована в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня, 2007, 13:46 — ИА Регнум. Согласно указу президента Российской Федерации
Согласно указу, предполагается внести в уставный капитал ОАО "Совкомфлот" 50,34 % акций ОАО "Новороссийское морское пароходство", находящихся в федеральной собственности, в порядке оплаты размещаемых "Совкомфлотом" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Реализовать этот пункта указа правительству РФ предлагается в течение девяти месяцев.
Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот" является крупнейшей российской судоходной компанией, владеющей флотом из 56 судов, специализирующейся на морской транспортировке энергоносителей. Флот "Новороссийского морского пароходства" также насчитывает 56 современных судов.