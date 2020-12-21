Санкт-Петербург, 21 июня, 2007, 13:46 — ИА Регнум. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина , новая российская судоходная компания будет размещена в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальном сайте президента РФ. Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой судоходной компании на базе ОАО " Совкомфлот " и ОАО " Новороссийское морское пароходство ". По словам главы государства, российские морские перевозчики должны пользоваться самыми передовыми технологиями и приобретать лучшие суда. "Российские перевозчики и судостроители должны предоставлять услуги и продукты мирового класса - лучше, чем те, что предоставляют конкуренты", - заявил Путин 20 июня.

Согласно указу, предполагается внести в уставный капитал ОАО "Совкомфлот" 50,34 % акций ОАО "Новороссийское морское пароходство", находящихся в федеральной собственности, в порядке оплаты размещаемых "Совкомфлотом" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Реализовать этот пункта указа правительству РФ предлагается в течение девяти месяцев.

Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот" является крупнейшей российской судоходной компанией, владеющей флотом из 56 судов, специализирующейся на морской транспортировке энергоносителей. Флот "Новороссийского морского пароходства" также насчитывает 56 современных судов.