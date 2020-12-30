Пока страны мира ждут начала массовой вакцинации от коронавируса, а ученые утверждают, что спад пандемии начнётся ближе к весне 2021 года, ВОЗ объявила о мутации коронавируса. Новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако как изменится летальность в результате мутации, пока оценить невозможно. Об этом 21 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Некоторые страны ЕС принимают решение о приостановке сообщения с Великобританией, где выявлен мутировавший штамм вируса. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эпидемия коронавируса

12:28 21.12.2020 Государственный секретарь транспорта при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари прокомментировал ограничение транспортного сообщения между Францией и Великобританией из-за выявления на территории последней нового штамма коронавируса. В своем интервью BFM TV в понедельник, 21 декабря, Джеббари пояснил, что, «прежде всего, следует разработать эффективный санитарный протокол, который позволит нам восстановить движение транспорта». «Затем следует подумать о практических вещах, потому что мы должны продолжать перевозить товары, и о тех лицах, которые нуждаются в сохранении сообщения, в частности о гражданах Франции, которые сейчас находятся в Великобритании», — добавил он. Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса. Премьер-министр страны Жан Кастекс позже уточнил, что ограничения касаются водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Подробности в материале: Во Франции рассказали, как восстановить движение транспорта с Британией

12:28 21.12.2020 Вопросом прекращения авиасообщения с Великобританией должен заниматься правительственный оперативный штаб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда», — сказал Песков. Подробности в материале: Кремль оценил возможность закрытия сообщения с Великобританией

12:28 21.12.2020 Несмотря на сложившуюся в Коста-Рике ситуацию с койками для больных COVID-19, власти не намерены усиливать ограничения. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас. «Если мы усилим ограничения, которые мы уже ввели в прошлом, большая часть населения не сможет даже пообедать. Государство уже утратило возможность предоставлять субсидии, стипендии и надбавки», — сказал Салас. Подробности в материале: Власти Коста-Рики исключили введение крайних мер из-за коронавируса

12:29 21.12.2020 Во Франции кампания по вакцинации населения от COVID-19 начнётся 27 декабря, заявил министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран. Читайте подробнее: Во Франции назвали дату начала вакцинации от COVID-19

12:30 21.12.2020 Три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Подробности в материале: Путин о коронавирусе: российские вакцины способны облегчать течение болезни

12:36 21.12.2020 Российские и британские учёные проведут совместную работу по изучению комбинированного применения вакцин от коронавируса. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Читайте подробнее: Путин оценил кооперацию учёных из РФ и Великобритании в борьбе с COVID-19

12:37 21.12.2020 Решение о прекращении воздушного сообщения с Великобританией находится в компетенции оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: власти следят за ситуацией с новым штаммом коронавируса

12:41 21.12.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран охарактеризовал ситуацию с SARS-CoV-2 как «хрупкую и неустойчивую». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает телеканал Europe 1. В своем интервью министр заявил, что число ежедневных заражений коронавирусом во Франции «не уменьшается, но и очень быстро растет». «Однако это плато находится слишком высоко, намного выше, чем 5000 случаев в сутки, которых мы хотим достичь», — добавил он. «Мы фиксируем свыше 10 000 случаев в сутки, а это означает, что мы находимся в очень хрупком и неустойчивом положении, которое может измениться в неблагоприятную сторону», — пояснил глава министерства здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Веран заявил, что новый, более заразный, вид коронавируса, выявленный в Великобритании, еще не был зафиксирован во Франции, но «это не значит, что он еще не циркулирует в воздухе». Читайте также: Ситуация с SARS-CoV-2 во Франции «хрупкая и неустойчивая» — минздрав

12:43 21.12.2020 Учёные из России и «АстраЗенека» показывают пример лидерства в объединении международных усилий на фоне пандемии. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Подробности в материале: Путин указал на пример лидерства в объединении усилий для борьбы с COVID-19

12:44 21.12.2020 Украина уже имеет соответствующую коммуникацию с ЕС по вопросу распространения новой мутации коронавируса, заявил на брифинге 21 декабря представитель Киева при ЕС, посол Николай Точицкий. «Мы присоединились в качестве наблюдателя к европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья… Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим минздравом и специалистами европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами», — отметил дипломат. Точицкий подтвердил, что в Киеве уже знают о новом виде коронавируса, «который идет будто бы из Британии», но никакой дополнительной информации по этой теме не сообщил. Читайте подробнее: На Украине прокомментировали информацию о новой мутации COVID-19

12:46 21.12.2020 Осознавая общую ответственность, всем странам мира надо действовать совместно в борьбе с коронавирусом. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Об этом: Путин пожелал успеха всем странам в борьбе с пандемией коронавируса

12:51 21.12.2020 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6848 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии выявлено свыше 671 тысячи носителей коронавируса

12:53 21.12.2020 Необычная динамика заболеваемости коронавирусом имеет достаточно простое объяснение. Об этом 18 декабря заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Читайте также: Путину объяснили, почему члены одной семьи по-разному переносят коронавирус

12:53 21.12.2020 С 23 декабря столица Монголии возвращается к строгому карантину. Такое решение вынесло 21 декабря правительство страны. Читайте также: Монголия возвращается к строгому карантину

12:54 21.12.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил начало вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает телеканал BFM TV. В ходе заседания правительства, к которому Макрон, заразившийся коронавирусом, подключился с помощью видеоконференции, он объявил, подтвердив слова министра здравоохранения Оливье Верана, что вакцинация начнется «сразу после Рождества, в конце недели». Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Веран заявил, что во Франция начнется кампания по вакцинации населения от SARS-CoV-2 27 декабря. По его словам, первыми будут вакцинированы наиболее уязвимые группы граждан. Об этом: Макрон рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 во Франции

12:58 21.12.2020 Российская вакцина от коронавируса будет эффективна и против мутировавшего коронавируса. Об этом 18 декабря заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм». Читайте также: Российскую вакцину сочли эффективной даже от мутировавшего коронавируса

12:58 21.12.2020 Эпидемиологическая ситуация в Великобритании, где в настоящее время распространяется новая и более заразная мутация коронавируса, чрезвычайно серьезна. Британский корреспондент шведского телеканал SVT Анна-Майя Перссон отмечает, что в стране может возникнуть нехватка еды. Новый мутировавший штамм коронавирусавируса, который сейчас распространяется в Лондоне и на юго-востоке Англии, считается на 70% более заразным. Несколько стран, включая Швецию, приняли решение о запрете на въезд из Великобритании. Перссон сообщает о длинных очередях фур на пограничных пунктах с Францией. «Ходят слухи, что буквально через несколько недель в Великобритании может возникнуть нехватка продуктов питания. Также говорят, что они не смогут завозить вакцину от коронавируса, военные сейчас находятся в состоянии готовности, чтобы иметь возможность развернуть воздушные мосты», — заявила Перссон. Читайте подробнее: Великобритании может не хватить продовольствия — SVT

13:00 21.12.2020 Вакцинация населения Южной Кореи от коронавируса начнётся в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна. Читайте подробнее: В Южной Корее рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

13:03 21.12.2020 Рождественское обращение премьер-министра Стефана Лёвена к гражданам Швеции не содержало резких призывов. Вместо этого глава кабинета министров поблагодарил своих сограждан, напомнив им о смысле предстоящего праздника. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. В то же время, как отмечают журналисты, Лёвен признал недостатки в системе школьного образования, здравоохранении и ухода за пожилыми людьми во время пандемии коронавирусной инфекции. «Мы больше не вернемся к прежнему порядку вещей», — констатировал премьер-министр. Об этом: Премьер-министр Швеции поздравил жителей страны с Рождеством

13:06 21.12.2020 Правительство Кении не смогло убедить врачей, медсестер и других медицинских работников отменить свои забастовки. Читайте подробнее: В Кении началась забастовка медицинских работников

13:08 21.12.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предпочел выбрать более мягкую манеру речи в своем рождественском поздравлении. Однако политический обозреватель SVT Матс Кнутсон считает, что глава кабинета министров не сказал о самом главном: о том, как страна должна справляться с кризисом пандемии. «Вместо этого он решил поблагодарить шведский народ», — отметил Кнутсон. Рождественское обращение премьер-министра Лёвена было посвящено по большей Рождеству и отчасти одиночеству тех, кто встретит праздник без родственников и друзей. Однако о пандемии коронавируса было сказано немного. Читайте также: В Швеции раскритиковали рождественскую речь премьер-министра Лёвена

13:10 21.12.2020 «Христианские демократы» направили жалобу на министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лену Халленгрен в конституционный комитет Риксдага. Об этом сообщила газета Fria Tider. Обращение в профильный комитет парламента связано с тем, что министерство социальных дел Швеции пыталось получить промежуточный отчет специальной комиссии по оценки действия властей во время пандемии коронавируса до момента его публикации. В связи с этим «Христианские демократы» призывают расследовать возможность того, как правительство могло повлиять на работу комиссии и независимость надзорного органа. Читайте подробнее: «Христианские демократы» подали жалобу на министра здравоохранения Швеции

13:10 21.12.2020 ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но с этим процессом все не так просто, заявил на брифинге 21 декабря представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий. Дипломат отметил, что для Киева есть «паршивые» новости. «Например, относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины… Речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин», — заявил Точицкий. Он не сказал об этом прямо, но из его слов понятно, что у Украины с этим есть проблемы. Второй элемент, который в Киеве должны учесть, заявил дипломат, это то, что вакцина будет предоставляться ЕС через государство-член, то есть своего рода посредника. «Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша», — отметил посол. Он отметил, что если не учитывать эти нюансы, Украина находится в приоритете, как минимум, выделения вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста. «Это хорошая новость. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов где-то до середины января», — заявил Точицкий. Читайте также: Украине сообщили «паршивые» новости про вакцину от коронавируса

13:25 21.12.2020 20 декабря Греция получила специальные холодильники для хранения вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, передает AMNA. Читайте подробнее: Партия холодильников для хранения вакцины от SARS-CoV-2 поступила в Грецию

13:29 21.12.2020 Президент России Владимир Путин выразил надежду, что для вакцинации от COVID-19 в мире в 2021 году будут благоприятные условия. Читайте также: Путин надеется на благоприятные условия для вакцинации от COVID-19 в мире

13:30 21.12.2020 Несмотря на заявление о том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить граждан от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании, его всё-таки стоит опасаться. Об этом сегодня, 21 декабря, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Разумеется, нам стоит опасаться выявленного в Великобритании нового штамма. Увеличение заразности, связанное с «британским» штаммом, даже при отсутствии изменений в худшую сторону других свойств вируса таит в себе угрозу. Это закономерно приведет к очередному всплеску заболеваемости и, как следствие, госпитализации и смертности. Ведь что произойдет: инфицирующая доза вируса, то есть, минимальное количество вируса, способное вызвать заболевание, снизится, а типичные меры профилактики (социальная дистанция, ношение масок и др.) будут помогать хуже». Подробности в материале: Доктор рассказал, почему стоит опасаться «британского» штамма коронавируса

13:30 21.12.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 48 905 случаев заражения коронавирусом. 36 568 пациентов уже здоровы. 1256 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходит 11 081 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 223 носителя коронавируса

13:33 21.12.2020 На американских военных базах в Южной Корее выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базах США в Южной Корее выявили 21 случай заражения коронавирусом

13:40 21.12.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал запретить рейсы в Великобританию. Подробности в материале: Жириновский требует ареста противников закрытия авиасообщения с Британией

13:41 21.12.2020 Выявленная в Великобритании мутация коронавируса является ожидаемой и является нейтральным региональным маркером. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Роспотребнадзор назвал ожидаемой британскую мутацию коронавируса

13:50 21.12.2020 Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский в интервью для Rzeczpospolita назвал недавние акции протеста, организованные «Женской забастовкой» и посвященные борьбе против ужесточения запрета на проведение абортов, «чрезвычайно вредными», потому что они способствовали распространению коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Качиньский обвинил протестующих в распространении SARS-CoV-2 в Польше

14:00 21.12.2020 Правительство Швеции установит запрет на въезд из Великобритании из-за обнаруженной британскими властями мутации коронавируса SARS-CoV-2. Как передает телеканал SVT, решение правительства Швеции будет объявлено 21 декабря. Таким образом, Швеция станет еще одной страной Евросоюза, которая прекратит международное сообщение с Великобританией. Данное решение подтвердил в разговоре с журналистами SVT министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

14:08 21.12.2020 Решение о сертификации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», признав ее безопасной и эффективной, приняли власти Белоруссии. Об этом 21 декабря сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Читайте подробнее: В Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

14:15 21.12.2020 В настоящее время международное сообщество в экстренном порядке реагирует на обнаружение мутировавшего коронавируса вируса в Великобритании. Такие страны, как Италия, Франция и Германия ввели запреты на въезд из Великобритании. Пока Швеция и Норвегия собираются сделать то же самое, лидер шведских «Умеренных» Ульф Кристерссон также призывает правительство Швеции закрыть границу с Данией. Об этом сообщила газета Expressen. Напомним, что ранее министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг пообещал о том, что решение о прекращении международного сообщения с Великобританией будет объявлено 21 декабря. Однако лидер «Умеренных» Кристерссон хочет, чтобы Швеция пошла еще дальше и закрыла границу с Данией, где были подтверждены случаи заражения новым штаммом коронавируса. Читайте также: В Швеции лидер «Умеренных» призвал закрыть границу с Данией

14:19 21.12.2020 Быстрое распространение нового штамма коронавируса является очень серьезной проблемой, об этом заявил член Консультативной группы британского правительства по новым и возникающим вирусным угрозам профессор Эндрю Хейуорд в интервью, которое он дал 21 декабря телеканалу Sky News. По его словам, гражданам Великобритании следует «очень обеспокоиться» в связи с мутировавшим штаммом коронавируса, который циркулирует в Лондоне и на юго-востоке страны.

14:20 21.12.2020 В США свыше 300 тыс. человек скончались от COVID-19. russian.news.cn

14:20 21.12.2020 Новый штамм коронавируса, обнаруженный в ведущих экономических державах Западной Европы — это настоящая встряска и непредвиденный риск, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Подробности в материале: Настоящая встряска и риск: эксперт о новом штамме коронавируса

14:20 21.12.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «удвоить осторожность» в условиях «проблематичной мутации» вируса SARS-CoV-2 в более заразную форму. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Le Figaro. В ходе заседания правительства, к которому президент, заболевший коронавирусом, подключился с помощью видеоконференции, он прокомментировал «проблематичную мутацию вируса в куда более агрессивную форму», которая, по его мнению, «продемонстрировала сложность» и «изобретательность» вируса. Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества». Читайте также: Макрон назвал коронавирус «изобретательным»

14:23 21.12.2020 В настоящее время в Швеции число погибших от COVID-19 почти в 20 раз превышает аналогичный показатели в Норвегии. В связи с этим бывший премьер-министр Норвегии в трёх сроках в промежутке 1981−1996 гг. и генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения в 1998—2003 гг. Гру Харлем Брундтланд называет «удивительным» тот факт, что правительство соседней Швеции продолжает прислушиваться к оценкам и советам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла. Об этом сообщила газета Fria Tider. «Ситуация в Швеции просто невероятная», — констатировала Брундтланд. Политик с ужасом смотрит на то, как Швеция справилась с пандемией коронавируса. Напомним, что в Швеции скончавшимися от COVID-19 признано 7 993 человека, по сравнению с примерно 404 погибшими в Норвегии. Об этом: В Норвегии раскритиковали работу государственного эпидемиолога Швеции

14:25 21.12.2020 В связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории Великобритании, который, по словам британского премьер-министра, считается на 70% заразнее, профессор Стокгольмского университета Том Бриттон требует от правительства Швеции принятия жестких и решительных мер, прежде чем мутация коронавируса достигнет территории страны. Об этом сообщила газета Fria Tider. Напомним, что поздно вечером 20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг объявил, что в настоящее время власти страны готовят запрет на въезд из Великобритании. Однако официальное решение правительства будет озвучено 21 декабря. В свою очередь, профессор Бриттон призывает не медлить с ограничительными мерами. Об этом: Угроза SARS-CoV-2 из Британии: от властей Швеции требуют решительных мер

14:30 21.12.2020 Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что все врачи и медицинские работники, которые откажутся прекратить забастовку, будут уволены. Подробности в материале:В Кении бастующим медикам пригрозили увольнением

14:31 21.12.2020 В то время как многие страны — порядка 30, по данным журналистов шведской газеты Expressen, — в срочном порядке закрывают границы с Великобританией из-за выявленной мутации коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, авиасообщение между Великобританией и Швецией осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила газета Expressen. Так, несколько часов назад в аэропорте Арланда, расположенном к северу от Стокгольма, приземлился первый самолет из Великобритании после сообщений в средствах массовой информации о закрытии границ. «Я ничего не слышал о карантине», — поделился с журналистами Стефан Линдблум, прилетевший из Великобритании Подробности в материале: Швеция продолжает принимать авиарейсы из Великобритании — Expressen

14:34 21.12.2020 Вакцинация жителей Белоруссии от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» стартует в январе 2021 года. Об этом 21 декабря заявил журналистам белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА. Об этом: В Белоруссии вакцинация от COVID-19 начнется в январе 2021 года

14:42 21.12.2020 Филиппины получат 30 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Novavax в июле 2021 года, сообщает Antara. Читайте также: Филиппины получат 30 млн доз вакцины Novavax от коронавируса

14:47 21.12.2020 Правительство Уганды рассчитывает получить первую партию вакцины от COVID-19 к маю или июню 2021 года. Об этом: Названы сроки поступления в Уганду вакцины от коронавируса

14:58 21.12.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключает, что страна может закрыть границу с Данией, где была обнаружена новая мутация коронавируса из Великобритании. Однако первым шагом будет принятие решения о запрете на выезд из Великобритании. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. «Мы, конечно, готовы принять необходимые меры», — заявил Лёвен. Напомним, что обнародовать решение о закрытии границ с Великобританией министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг пообещал в течение 21 декабря. В настоящее время рейсы между странами осуществляются в штатном режиме. Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции не исключил возможность закрытия границы с Данией

15:09 21.12.2020 Правительство Индонезии считает, что вакцина против коронавируса, произведенная компанией Sinovac Biotech, обладает достаточным уровнем эффективности для борьбы с COVID-19, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии подтвердили эффективность китайской вакцины от коронавиурса

15:17 21.12.2020 Уже на следующей неделе могут закончиться клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет. Об этом 21 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Мурашко сообщил о ходе испытания вакцины от COVID-19 для лиц старше 60 лет

15:29 21.12.2020 Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса приостановил воздушное сообщение с Великобританией, сообщили 21 декабря в оперативном штабе. Читайте также: Россия ввела временный запрет на авиасообщение с Великобританией

15:29 21.12.2020 Въезд гражданам из Великобритании и ЮАР на территорию Швейцарии запрещен из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает швейцарский Федеральный совет на своем сайте. Читайте подробнее: Швейцария запретила въезд из Британии и ЮАР из-за нового типа SARS-CoV-2

15:42 21.12.2020 Ученый из отделения инфекционных заболеваний и гепатологии в польской Лодзи профессор Анна Пекарская заявила, что в её организации ожидают резкий всплеск числа заражений коронавирусной инфекцией в Польше в январе 2021 года. Об этом передает Dziennik. Об этом: В Польше спрогнозировали резкий рост числа случаев заражения SARS-CoV-2

15:55 21.12.2020 В Южной Корее зафиксировали рост безработицы среди иностранцев, проживающих в стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Об этом: В Южной Корее зафиксировали рост уровня безработицы среди иностранцев

16:00 21.12.2020 Руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение об отмене полётов в Лондон на неделю. Об этом журналистам заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин. «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на семь дней», — сказал Дёмин. Читайте подробнее: Компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Лондон на неделю

16:08 21.12.2020 Распространение в США вакцины от коронавируса производства компании Moderna идёт успешно, написал 21 декабря действующий американский президент Дональд Трамп в Twitter. Читайте подробнее: Трамп рассказал об успешном внедрении в США вакцины Moderna

16:09 21.12.2020 Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что у президента страны Эммануэля Макрона «сохраняются симптомы» вируса SARS-CoV-2, но «его состояние стабильно». Читайте также: У Макрона сохраняются симптомы коронавируса

16:28 21.12.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон в защитной маске. Elysee.fr

16:29 21.12.2020 Транспортная служба национальной полиции Индонезии распространила 20 тысяч наборов для быстрого проведения анализа на антигены к коронавирусу, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Жителей Индонезии выборочно проверят на коронавирус

16:32 21.12.2020 В настоящий момент нет никаких признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от нового варианта SARS-CoV-2, обнаруженного в Великобритании. Соответствующее разъяснение выпустил вечером 21 декабря центр общественного здоровья минздрава Украины, передает корреспондент ИА REGNUM. В сообщении отмечается, что появление нового варианта SARS-CoV-2 «ожидаемо и не является поводом для беспокойства». Украинский минздрав разъясняет, что диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, «и она будет проходить из-за постоянной передачи вирусов». Ведомство подтверждает, что новый вариант SARS-CoV-2 действительно способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. В завершение в украинском минздраве отметили, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы. Читайте подробнее: Разъяснение Украины: новый штамм коронавируса — не повод для беспокойства

16:38 21.12.2020 Сотрудники, не являющиеся послушниками, монахами или священниками, работают во всех административных департаментах Ватикана, а также в качестве садовников, пожарных, охранников, обслуживающего персонала музеев. Об этом: Папа Франциск пообещал не увольнять никого в Ватикане из-за пандемии

17:13 21.12.2020 Границы для иностранцев закроет Израиль с 23 декабря, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства страны. Читайте также: Израиль закрывает границы

17:33 21.12.2020 «Сообщения о новом штамме коронавируса повлияли на настроения… Новые ограничения мобильности по всей Европе вызывают негатив, так как в Европе пострадает спрос на нефть», — уверен аналитик UBS Джованни Стауново. Читайте также: Нефть среагировала на новый штамм коронавируса — UBS

18:22 21.12.2020 Индексы американского рынка, которые находились вблизи рекордных уровней в конце прошлой недели, пока просели не сильно. Однако событий, которые могли бы вернуть оптимизм инвесторам, пока не видно. Читайте также: Индексы Уолл-стрит просели из-за нового штамма коронавируса

18:23 21.12.2020 Узбекистан запросил порядка одного миллиона доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V», которыми в первую очередь должны прививаться трудовые мигранты, собирающиеся ехать на работу в Россию, сообщил 21 декабря на пресс-конференции посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев. Читайте также: Узбекских мигрантов будут прививать «Спутником V» перед въездом в Россию

18:24 21.12.2020 Ташкент в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn

18:24 21.12.2020 Десятки стран Европы и мира запретили въезд из Великобритании после появления информации о новом штамме коронавируса SARS-CoV-2 в королевстве, 21 декабря сообщает агентство Reuters. Читайте также: «Больной человек Европы» — десятки стран запретили въезд из Британии

18:36 21.12.2020 По данным источников шведской газеты Expressen, правительство Швеции в скором времени примет решение о закрытии границы с Данией. Меры также коснуться ограничения на въезд из Великобритании. Ранее в обеих странах была обнаружена мутация коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря премьер-министр Швеции не исключил возможности закрытия датско-шведской границы. Шведские журналисты сообщают, что министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и представители Агентства общественного здравоохранения проведут в ближайшее время пресс-конференцию, которая начнется в 16:30 по местному времени (GMT+1). Читайте подробнее: Expressen: Швеция закроет границу с Данией из-за мутировавшего коронавируса

18:54 21.12.2020 В ходе проходящей в данные минуты пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что в связи с обнаружением мутировавшего коронавируса на территории Великобритании и Дании правительство Швеции приняло решение о прекращении международного сообщения с двумя странами. Запрет на въезд вступает в силу в полночь (GMT+1). Об этом сообщила газета Expressen. Во время пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции также призвали всех граждан, которые прибывали из Великобритании в Швецию с 12 декабря, немедленно сдать анализы, оставаться дома и избегать контактов в течение ближайшей недели. «Правительство также решило приостановить все пассажирские рейсы из Великобритании на 48 часов», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Запрета на въезд из Дании не распространяется на граждан Швеции. Лица, проживающие или работающие в Швеции, а также лица, занимающиеся перевозкой товаров, также освобождены от запрета на въезд в Швецию. Читайте подробнее: Швеция ввела запрет на въезд из Великобритании и Дании

18:58 21.12.2020 Росавиация направила уведомления российским авиаперевозчикам о приостановке выполнения рейсов между Россией и Великобританией в связи с обнаружением там новой разновидности коронавируса. Читайте также: Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке рейсов в Великобританию

19:18 21.12.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 49 169 случаев заражения коронавирусом. 36 773 пациента уже здоровы. 1262 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 134 человека. Подробности в материале: В Косово стараются не допустить проникновения нового штамма коронавируса

19:20 21.12.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлено 78 434 случая заражения. 2314 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 22 — за последние сутки. 55 155 пациентов выздоровели. Лечение проходят 22 965 человек: это число продолжает возрастать уже третий месяц. Подробности в материале: В Македонии за сутки выявили 129 носителей коронавируса

19:57 21.12.2020 Все выявленные на сегодняшний день мутации коронавируса SARS-CoV-2 не оказали существенного влияния на развитие пандемии, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма SARS-CoV-2 в Британии

20:05 21.12.2020 Власти Испании решили заморозить авиасообщение с Британией из-за заявлений о новой разновидности коронавируса, сообщает 21 декабря The Guardian. Читайте также: Испания и Португалия закрывают транспортное сообщение с Британией

20:32 21.12.2020 На территории американского штата Коннектикут началась вакцинация населения антикоронавирусным препаратом, произведенным компанией Moderna, сообщает 21 декабря компания Hartford HealthCare на странице компании в Facebook. Читайте также: В США заявили о начале прививок от COVID-19 вакцинами компании Moderna

20:33 21.12.2020 США в период пандемии коронавируса. russian.news.cn

20:47 21.12.2020 За минувшие сутки в Британии выявлено более 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 21 декабря минздрав страны. Читайте также: В Британии за сутки выявлено 33,3 тыс. новых случаев коронавируса

21:05 21.12.2020 В мире за последние сутки зафиксирован 575 551 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9267 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 575 тысяч случаев заражения коронавирусом

21:19 21.12.2020 «Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю решения Европейской комиссии к вечеру», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом: Европейское агентство по лекарствам одобрило вакцину от Pfizer

21:38 21.12.2020 Вакцины от коронавируса столь же эффективны против нового штамма, обнаруженного в Британии, как и от других штаммов. Такой информацией располагает ВОЗ, сообщила 21 декабря журналистам эксперт всемирной организации Мария ван Керкхове. Подробности в материале: Новый штамм вируса не влияет на эффективность вакцины — представитель ВОЗ

21:46 21.12.2020 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 196 110 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 19 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 256 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 21 декабря. Читайте также: Глава минздрава Турции: соблюдение мер от COVID-19 дало позитивный исход

21:49 21.12.2020 Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса передаётся быстрее, чем его известная до этого разновидность, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Читайте также: ВОЗ: новый штамм коронавируса распространяется быстрее прежнего

22:18 21.12.2020 Доказательств версии, что заболевание, вызванное новым штаммом SARS-CoV-2, протекает тяжелее, чем все остальные, у ВОЗ нет, сообщила 21 декабря журналистам эксперт всемирной организации Мария ван Керкхове. Читайте подробнее: ВОЗ не считает, что штамм SARS-CoV-2 опаснее остальных

22:42 21.12.2020 Скорая медицинская помощь во Франции. Russian.news.cn

22:48 21.12.2020 Девять случаев заболевания вирусом SARS-CoV-2 из десяти во Франции оставались не выявленными с мая 2020 года. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научно-исследовательском журнале Nature в понедельник, 21 декабря. Читайте подробнее: Во Франции девять случаев SARS-CoV-2 из десяти не были выявлены — эксперты

22:56 21.12.2020 По данным на21 декабря в Италии умерли69 214человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на415 (днем ранее— на 352). Выздоровели1 281 258человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на19 632(днем ранее — на12 156). Число подтвержденных носителей выросло на10 872(днем ранее — на15 104). Снижение показателя связано с сокращением числа проведенных тестов. Читайте также: Коронавирус в Италии: за время эпидемии выявлено почти два миллиона случаев

22:59 21.12.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 60 900 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 354 пациента. Об этом в понедельник, 21 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 5797 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,479 млн. Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества». Об этом: Во Франции за сутки скончались 354 пациента с COVID-19

23:10 21.12.2020 В правительстве Италии не обсуждают возможность ужесточения ограничений из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса, заявила в интервью Radio 24 заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа. Правительство призывает всех недавно вернувшихся из Великобритании соблюдать двухнедельный карантин, а остальным рекомендует не паниковать, добавила она. Читайте также: Минздрав Италии о новом штамме коронавируса: новых запретов не будет

23:13 21.12.2020 Можно надеяться на возвращение зрителей на стадионы Италии уже в январе 2021 года, заявил в интервью Rai глава итальянской федерации футбола Габриеле Гравина. По его мнению, власти могли бы разрешить заполнять небольшую долю трибун в тех регионах, где ситуация наиболее благополучная. Это бы стало важным знаком для всего итальянского спорта, добавил Гравина. Читайте подробнее: Футбольный союз Италии верит в скорое возвращение зрителей

23:17 21.12.2020 Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спанприветствовал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). С 27 декабря по 31 января в Германии планируют вакцинировать около четырех миллионов человек. Читайте также: В Германии назвали дату начала массовой вакцинации от COVID-19

23:18 21.12.2020 Нынешнее Рождество пройдет в период пандемии, санитарного, экономического и социального кризиса, заявил папа римский Франциск. Коронавирус и вызванный им кризис — это испытание, но одновременно и возможность для обращения в Богу и восстановления собственной идентичности, добавил он. Подробности в материале: Папа Франциск: коронакризис — это испытание и шанс на обращение

23:22 21.12.2020 Подтверждены три случая коронавируса у пассажиров самолета, прибывшего из Лондона в Палермо, сообщили власти сицилийского города. Еще два случая считаются «сомнительными». Всего тесты прошли 134 пассажира и шестеро членов экипажа. Первый экспресс-тест, сданный пассажирами и членами экипажа прямо в аэропорту, показал 140 отрицательных результатов. Повторная проверка, напротив, выявила не менее трех зараженных. Читайте также: В Палермо подтвердили коронавирус у двух пассажиров из Лондона

23:28 21.12.2020 Председатель президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик был принят в университетский клинический центр Республики Сербской с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает 21 декабря Dnevni avaz. Подробности в материале: Президент Республики Сербской госпитализирован с подозрением на COVID-19

23:28 21.12.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 53 425 случаев заражения коронавирусом. 28 752 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1098 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 422 носителя коронавируса

23:30 21.12.2020 Правительство Италии отменило некоторые ограничения передвижения по стране в период рождественских и новогодних праздников. Теперь в «красных зонах» разрешено передвигаться между населенными пунктами, если при этом не покидать региона, и в компании не более чем еще одного человека. Запрет на любые перемещения в период с 22 до 5 часов оставлен в силе. Читайте также: Правительство Италии смягчило ограничения на перемещения по стране

23:35 21.12.2020 Немецкая компания BioNTech намерена проверить эффективность вакцины от COVID-19, разработанной её совместно с американской компанией Pfizer, против обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. Подробности в материале: BioNTech проверит эффективность своей вакцины на новом штамме коронавируса

23:37 21.12.2020 «На карту поставлены тысячи жизней. Если мы не примем меры прямо сейчас, последствия будут катастрофическими», — заявил журналистам премьер-министр Онтарио Даг Форд. Подробности в материале: В канадской провинции Онтарио вводят «частичный карантин»

23:40 21.12.2020 Появление нового штамма коронавируса в Великобритании не приведет к внесению каких-либо изменений в программу вакцинации в Италии, заявил комиссар правительства страны по вопросам противодействия распространению эпидемии Доменико Аркури.Весь план по вакцинации, включая и прививки от коронавируса, остается прежним, подчеркнул он. Читайте также: Британский штамм коронавируса не изменит программу вакцинации в Италии

23:54 21.12.2020 Украина не будет разрывать авиасообщение с Великобританией из-за выявления нового штамма коронавируса. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Читайте также: На Украине решили пока не закрывать авиасообщение с Великобританией

00:01 22.12.2020 Меморандум по борьбе с COVID-19, подписанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) совместно с англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca, вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё отношение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили подписание меморандума между Центром Гамалеи и AstraZeneca

00:01 22.12.2020 Сообщение представителей федерального оперштаба о том, что с 22 декабря вступает в силу недельный запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией

00:18 22.12.2020 Новый штамм коронавируса стал поводом для волнений сразу, как о нем стало широко известно. Окажется ли этот штамм более заразным? Или более смертоносным? Сделает ли он бесполезными разработанные вакцины? Греческие ифекционисты и вирусологи обсудили тему и пришли к однозначному выводу. Аргументацию приводит издание IN. Читайте подробнее: Новый штамм коронавируса: что известно и чего ждать?

00:40 22.12.2020 В Мьянме за прошедшие сутки скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Подробности в материале: В Мьянме за сутки скончались 22 пациента с COVID-19

00:45 22.12.2020 Перегрузка транспортной системы, вызванная ситуацией с новым быстрым штаммом SARS-CoV-2, заставила почту Великобритании приостановить приём посылок и писем, отправляемых в ЕС, сообщается на сайте королевской почтовой службы. Читайте также: В Великобритании приостановили прием посылок и писем в ЕС

00:59 22.12.2020 Правительство Черногории ввело запрет на проведение новогодних торжеств из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает пресс-служба черногорского минздрава. Об этом: В Черногории запретили новогодние торжества из-за COVID-19

01:27 22.12.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 263 619. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте. За сутки в стране выявили еще 25 019 фактов инфицирования, а также 527 летальных исходов осложнений при COVID-19. Подробности в материале: В Бразилии выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

01:31 22.12.2020 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 590 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 47 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 330 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 21 декабря. Читайте также: В Сербии будет продлена работа объектов общепита несмотря на коронавирус

01:57 22.12.2020 Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19 ввели кандидату в президенты США демократу Джо Байдену, передает телеканал CNN. Подробности в материале: Байден прошел первую стадию вакцинации от COVID-19

01:59 22.12.2020 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1295 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 4 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 21 декабря Подробности в материале: В Черногории растёт число заражений коронавирусом

02:04 22.12.2020 В Бельгии вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 стартует 28 декабря с домов престарелых. Об этом 21 декабря сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: Бельгия объявила о начале вакцинации от коронавируса с 28 декабря

02:10 22.12.2020 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4614 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 80 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 16 декабря. Читайте подробнее: В Хорватии растёт количество новых случаев заражения коронавирусом

02:10 22.12.2020 Власти Нидерландов приостановили авиасообщение с Южно-Африканской Республикой в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба нидерландского МИД. Читайте подробнее: Нидерланды прекратили авиасообщение с ЮАР

02:11 22.12.2020 В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1446 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 человек скончались. 202 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 21 декабря. Читайте подробнее: В Словении не ужесточают меры из-за распространения коронавируса

02:11 22.12.2020 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1657 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 57 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 18 декабря. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине растёт число новых случаев заражения коронавирусом