Чебоксары, 21 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии жителям республики предложили выбрать, что делать с бывшим Домом правительства, которое является объектом культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

ИА REGNUM У старого здания Дома правительства Чувашии

Здание планируют реконструировать, при этом его назначение может измениться. По данным властей, рассматривается несколько вариантов. Предполагается, что там может быть один из учебных корпусов чувашского госуниверситета, детское образовательное учреждение (в частности, школа), коммерческие структуры или административное здание.

Чиновники готовы изучить и другие предложения, предлагая жителям республики принять участие в выборе его дальнейшего использования. Соответствующий опрос запущен в соцсетях.

Бывшее здание Дома правительства Чувашии построено в 1940 году как Дом советом и является памятником истории и культуры федерального значения, а также объектом культурного наследия. По мнению экспертов, это наиболее значительное монументальное строение архитектурного ансамбля площади — четырёхэтажное П-образное здание в стиле классицизма. Объект строился восемь лет, при его возведении впервые в Чувашии был применён сборный железобетон, внедрялись прогрессивные на тот момент методы строительства.

Читайте также: Аварийный Дом правительства в Чувашии и субботники с музыкой: фоторепортаж

В настоящее время бывшее здание Дома правительства Чувашии находится в аварийном состоянии. Ранее здесь располагалась администрация главы республики.