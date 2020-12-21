Москва, 21 декабря, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий контроль за оборот оружия, внесли в Госдуму депутаты во главе с депутатом Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Охотничьи ружья

Предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.

Списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние пять лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению, сообщил Пискарёв.

Одновременно законопроектом предлагается сформировать на основе отечественной программной и элементной базы единое информационное пространство всех участников сферы оборота оружия, которое позволит наладить с использованием современных технологий более четкий контроль за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и утилизацией оружия.