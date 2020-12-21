Калуга, 21 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В целом резкого повышения цен на территории Калужской области не наблюдается. Дефицита продовольственных товаров нет. Об этом 21 декабря заявил на заседании регионального правительства министр конкурентной политики области Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM. Магазины сменили ценники на сахар и подсолнечное масло

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По данным ведомства, в настоящее время в регионе установилась минимальная цена на сахар на уровне 45 руб./кг, соль — 10,5 руб./кг, на масло подсолнечное — 87,8 руб., крупу гречневую — 72,5 руб., рис — 61,4 руб.

«Министерство ведет постоянный мониторинг по 65 видам продовольственных товаров с участием органов местного самоуправления. В течение недели мы планирует обеспечить подписание соглашения с региональными поставщиками на предмет ограничения цены на сахар и подсолнечное масло. Цены на данные продукты скорректированы. Все сетевые магазины сменили ценники», — сказал калужский министр.