Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В ночь на вторник, 22 декабря, в Санкт-Петербурге состоится последняя в 2020 году технологическая разводка мостов над Невой. В ней примет участие только один мост — Троицкий, соединяющий центральную часть города с Петроградской стороной.

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост

Как сообщили в петербургском «Мостотресте», после ночной разводки Троицкого моста все петербургские мосты останутся наведенными до весны 2021 года, когда вновь начнутся технологические разводки, предваряющие новую навигацию.

Последняя в этом году разводка Троицкого моста запланирована в период с 01:20 до 04:50, однако точное время может быть другим.