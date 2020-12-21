Москва, 21 декабря, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В России за последние сутки выявлено «рекордное» количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 декабря, этот показатель составил 29 350 случаев инфицирования SARS-CoV-2 в 84 регионах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения: днём ранее в стране было зафиксировано 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 493 пациента, у которых ранее был установлен диагноз COVID-19, полностью выздоровели 19 705 человек.

Больше всего заразившихся вирусом в Москве (7797 человек), Санкт-Петербурге (3752 человека) и Московской области (1523 человека).

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Напомним, предыдущий «рекорд» по количеству новых заражений коронавирусом за сутки был зафиксирован 6 декабря и составил 29 039.

Добавим, что за всё время пандемии в России было выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За этот период зафиксирован 51 351 летальный исход, почти 2,3 млн человек выздоровели.