Москва, 21 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако как изменится летальность в результате мутации, пока оценить невозможно. Об этом 21 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая пандемия

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"Сейчас нет достаточных данных, чтобы говорить, как он влияет на летальность, на смертность. Сейчас таких данных нет, сейчас такого не видно. Но про заразность, да, говорится, что вирус, возможно, более заразный. Что у него увеличена репродуктивность, что он передаётся большему числу людей», — заявила Вуйнович.

Мутированный коронавирус была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, а распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма. Данных о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезён из других стран, пока нет.