Москва, 21 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В 2020 году все дни отпуска не успеют использовать 53% работающих граждан России, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Pixabay.com Белка в колесе

Читайте: Роструд рассказал, как правильно ходить в отпуск

Останется 1−7 дней оплачиваемого неиспользованного отпуска у 7%, от одной до двух недель — у 13%, от двух до трёх недель — у 13%. Не успеют отгулять более трёх недель отпуска 5%

А также: Каждый четвёртый в РФ поменял планы на отпуск из-за коронавируса

Полностью отгулять положенные дни отпуска успели 33%. Вообще никогда не ходят в отпуск 15% работающих граждан.

Опрос проведен 10 ноября — 14 декабря 2020 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 138 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, как правильно уходить в отпуск.

Читайте также: Минтруд уточнил, когда можно отправить работника в неоплачиваемый отпуск