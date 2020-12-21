Калуга, 21 декабря, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 июля 2021 года верхняя граница роста платежей граждан за коммунальные ресурсы в среднем составит 3,4%, по стране — около 4%. Об этом 21 декабря заявил на заседании регионального правительства министр конкурентной политики области Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют с 1 июля 2021 года

По словам министра, согласно предварительной оценке тарифной кампании на 2021 год, темпы роста тарифов с 1 июля 2021 года в среднем по Калужской области составят: по электроснабжению (для населения) — 4,7% (вместо установленных 5%); по водоснабжению — 2,5%, водоотведению — 3%, по тепловой энергии и газоснабжению (для населения) — 3%, по обращению с твердыми коммунальными отходами — 2,5%. Соответствие суммы платежа установленным значениям по каждому муниципальному образованию области будет контролироваться на региональном и федеральном уровнях.

Губернатор Владислав Шапша назвал решение Правительства Российской Федерации сохранить ограниченный индекс для роста цен на услуги ЖКХ важнейшим. «Это очень чувствительный для людей вопрос. Важно, что удалось принять решение, которое позволит жителям Калужской области не почувствовать резкий рост тарифов», — отметил Владислав Шапша.