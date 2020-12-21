Москва, 21 декабря, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о регулировании социальных сетей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Мы создаем реестр социальных сетей, который будет вести Роскомнадзор, куда попадут все площадки с аудиторий свыше 500 тыс. человек», — отметил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Поправки предполагают, что сети с 1 февраля будут самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. При этом поправка дает право пользователю обжаловать решение о блокировке контента. Изменения обязывают соцсети извещать пользователя о возможности блокировки контента.

Если закон будет принят, то соцсети будут обязаны сами искать и блокировать, например, контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также к постам, выражающим «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ. Всего предлагается восемь позиций таких «запрещенных» тем.

Использование нецензурной брани будет на совести соцсети, парламентарии понимают, что полностью вычистить интернет от мата сложно.