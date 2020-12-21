Симферополь, 21 декабря, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Опреснение воды является единственным способом гарантированного водоснабжения Ялты. Об этом 21 декабря на заседании регионального оперативного штаба по водоснабжению заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Hagerty R Очищенная вода

В частности, Аксёнов сообщил, что значимых запасов подземных воды в районе Ялты нет, и единственный способ гарантированного водоснабжения — это опреснение.

«С коллегами из федерального центра поставили точку в обсуждении, что там есть какие-то астрономические запасы подземной воды. Нет ничего, никаких запасов, максимум три — четыре тысячи кубометров. Решение принято, одобрено, необходимо в Ялте ставить опреснение для гарантированного водоснабжения», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что даже с учетом общего баланса источников пресной воды по Крыму «подать это всё в одну трубу и подать в Симферополь практически невозможно«

»Опреснение — единственный выход, по Ялте такое решение уже принято, к концу недели приступим к работе», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 21 декабря стало известно о начале подготовки к строительству опреснительной установки в Сакском районе Крыма.