Барнаул, 21 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. За все время, что длится пандемия коронавируса, SARS-CoV-2 обнаружился у более 2800 медиков Алтайского края. Об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Его слова цитирует ИА «Амител».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности жертвами COVID-19 стали 16 алтайских медработников, но страховка была выплачена лишь в одном случае, по остальным все ещё идет расследование, — пояснил Попов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1398 человек, причём 38 из них добавились только за прошедшие выходные дни 19—20 декабря 2020 года.

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В конце октября 2020 года скончался реаниматолог городской больницы №10 Барнаула Юрий Кочетов. По утверждению вдовы покойного, от супруга на работе намеренно скрывали информацию о положительном тесте на коронавирус — работать было некому.

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