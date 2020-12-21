Луганск, 23 февраля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики шесть раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Режим прекращения огня украинские боевики нарушили шесть раз. Применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение боевых машин пехоты. Всего по позициям войск ЛНР были выпущены 45 снарядов.

Под обстрел попали районы населенных пунктов Калиново, Логвиново, Золотое-5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики совершенно не соблюдают режим прекращения огня, о котором сами же договариваются на заседаниях Контактной группы в Минске.