Москва, 21 декабря, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Плата за обучение в вузах России, где применялся преимущественно онлайн-формат, может измениться. Поручение проработать этот вопрос дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 21 декабря сайт правительства России.

Максим Додонов ИА Красная Весна Дистанционное образование

«Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате», — говорится в информации.

Поручение дано по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина, оно должно быть выполнено до 15 февраля.