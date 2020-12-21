Нижний Новгород, 21 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В суд по интеллектуальным правам поступил иск к АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники». Исковое заявление пока не принято к производству. Известно лишь, что истцами выступают Минобороны России и заместитель прокурора Нижегородской области. Прочие детали дела пока не сообщаются, но данный суд рассматривает только дела, связанные с защитой интеллектуальных прав, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Иск к институту поступил 18 декабря 2020 года, но пока неизвестны детали спора. Между тем третьим лицом в него уже приглашён Роспатент. Вероятно, речь идёт о правах на какое-то изобретение.

В 2020 году Минобороны РФ дважды обращалось с претензиями к институту, но детали дела не раскрывались, так как слушания проходили полностью в закрытом режиме. В удовлетворении исков было отказано.

В 2019 году Минобороны РФ также проиграло иск о взыскании более 87,4 млн рублей неустойки по госконтракту от 2014 года. В контракте речь шла об изготовлении и поставке мобильного радиолокационного комплекса средних и больших высот боевого режима межвидового применения «Небо-М».

На сайте компании-ответчика уточняется, что им за более чем 70 лет разработано и создано порядка 50 типов и модификаций радиолокационных станций и комплексов. Предприятие среди прочего разрабатывало радиолокационный комплекс обнаружения малозаметных низколетящих объектов («Стелс»). Входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей».