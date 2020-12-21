Москва, 21 декабря, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Если в 2021 году РФ и ждет экономический рост, то он будет незначительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«При существующей перестройке всей экономики безработица по миру, и не только в России, растет, — сказала Новикова. — Более того, стоит обратить внимание на постепенный переход на другие источники получения энергии, нежели нефть. Таким образом, спрос на нефтепродукты в следующем году будет находиться на минимальных уровнях, что означает повышение цен на тот же бензин внутри страны. Это может стать причиной роста цен на продовольствие, тем самым снизив потребительский спрос среди населения».

Кроме того, как пояснила Новикова, никто не отменял возможности третьей волны пандемии, а значит, дополнительных ограничений для индустрии услуг и развлечений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,2% до 2,3%.