Якутск, 21 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Неужели наша страна не в силах обеспечить работой и достойным доходом население и обойтись без карточек на продукты для неимущих? Даже в тяжёлый послевоенный период карточная система была отменена довольно быстро, прокомментировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов инициативу введения продуктовых карточек для малоимущих.

Продуктовые карточки 1 категории. 1918

Читайте также: Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

«Введение карточек — мера пугающая население со времён Великой Отечественной войны. Могу сказать, что поддержка неимущих, безусловно, должна быть. И поддержка базового социального достатка — актуальная нынче тема. Но неужели наша страна не в силах обеспечить работой и достойным доходом население, обойтись без карточек? Даже в тяжёлый послевоенный период карточная система была отменена довольно быстро.

Многие семьи не могут себе позволить есть мясо и морепродукты ежедневно. Цены растут, несмотря на все соглашения, даже пусть на пару рублей.

Сейчас, формально не ведя войны ни с каким государством, вводить карточки — довольно серьёзная мера, несмотря на то, что 90-е и их последствия некоторые считают катастрофой более крупной, чем Великая Отечественная.

Сегодня государство не может обеспечить бесплатным питанием всех детей в школе, еда в больницах оставляет желать лучшего, если при этом ввести ещё и систему карточек, то это ни к чему хорошему не приведёт. Нужно решать проблему системно, создавать рабочие места и повышать заработную плату, обеспечивая такими мерами достойную жизнь, а не карточками на продукты», — сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.