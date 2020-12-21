Томск, 21 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Ведущий свою историю с 1935 года ОАО «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» получил банкротный иск от компании из Северной столицы. Претензии кредитора арбитраж Томской области пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к институту

Исковое заявление ООО «Инвестиционная компания «Ридиум» из Санкт-Петербурга поступило 18 декабря 2020 года. Сумма заявленной задолженности составляет 1 948 623,1 рубля. Арбитражного управляющего предложено выбрать из НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Детали дела пока неизвестны.

Между тем ещё в июле 2020 года компания «Ридиум» выиграла судебный спор с институтом, и в её пользу было взыскано 3 377 207,14 рубля основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами — 31 372,96 рубля. В основе иска лежал договор субподряда на выполнение инженерных изысканий от 2 сентября 2015 года. Право требования долга по нему истцу передало ООО «Ключ15».

На сайте «Томгипротранса» уточняется, что он совместно с новосибирским проектно-изыскательским подразделением был образован в мае 1935 года на базе Всесоюзного проектно-изыскательского объединения «Союзтранспроект». С сентября 2019 года гендиректором института назначен Сергей Безруков.