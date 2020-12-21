Екатеринбург, 21 декабря, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов официально стал первым вице-мэром главы Екатеринбурга. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбурга

На должности первого заместителя главы города ранее был Александр Ковальчик. Он теперь назначен руководителем аппарата мэрии Екатеринбурга.

Кто получит должность Орлова в администрации губернатора, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ предположили, что Алексей Орлов станет главой Екатеринбурга вместо Александра Высокинского.