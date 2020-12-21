Владивосток, 21 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Приморье экологический оператор установил более 4 тыс. новых контейнеров для сбора коммунальных отходов — в 2020 году в этом направлении сделали больше, чем за несколько предыдущих лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Контейнер с мусором

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Из новых удобных контейнеров, закрытых крышками, ветром не разносится мусор.

Особое внимание оператор уделил популярным местам отдыха в Хасанском районе, Находкинском городском округе, на островах во Владивостоке. Там установили более 300 новых контейнеров, в том числе бункеры для сбора отходов.

Всего в этом году парк мусорных емкостей обновили на 70%, также начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов.

Для создания контейнерных площадок муниципалитеты Приморья получили более 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области к концу 2020 года треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку.