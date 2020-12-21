Москва, 21 декабря, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты медицинским работникам в четырёх регионах РФ. Об этом 21 декабря сообщает официальный сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом», — говорится в информации.

Речь идёт о четырёх субъектах Федерации — Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.

Данное поручение дано по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Также Мишустин распорядился проверить информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае. Этим займутся Минздрав и Росздравнадзор.