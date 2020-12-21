Москва, 21 декабря, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Начало недели на внутреннем рынке начнется с заметного ослабления нацвалюты. 21 декабря курс доллара начнет день на 1% на отметках выше 74 руб., курс евро — на 0,1% выше 90,35 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Подобное соотношение в пользу американца будет продиктовано сохранением неопределенности по вопросам условий взаимодействия ЕС и Великобритании после Brexit.

Слабость рубля станет реакцией на информацию в СМИ о дискуссии в окружении избранного президента США о введении санкций против России после недавней атаки хакеров на госведомства, которую приписали связанной с российскими властями группе.

Атака оказалась широкомасштабной и для устранения ее последствий, согласно журналистам, могут потребоваться месяцы. Несколько сенаторов уже поспешили заявить о необходимости принятия мер против Москвы, несмотря на то что нынешняя администрация Трампа не подтвердила причастность России и не исключила, что след может вести в Китай.

Несмотря на то, что инаугурация Джо Байдена состоится лишь в конце января, а новый состав Конгресса, который сейчас занят одобрением новых фискальных стимулов, может погрузиться в рассмотрение геополитических вопросов лишь весной, российский финансовый рынок не может не реагировать на подобный новостной фон.

Ситуацию усугубляет и ситуация на рынке энергоносителей. Утром 21 декабря стоимость нефти марки Brent понижается на 3,2% до $50,60 в рамках фиксации прибыли после семи недель роста подряд.

Неопределенность с Brexit и ухудшение восприятия перспектив распространения COVID-19 на фоне обнаружения нового штамма в Великобритании омрачают старт торговой недели на финансовых рынках.

Сообщения о согласовании Конгрессом США нового пакета стимулов объемом $900 млрд, голосование по которому может пройти сегодня, сдерживают игроков от продаж.

Закрепление курсом доллара выше 74 руб. по итогам дня может стать сигналом приостановки волны укрепления нацвалюты и движения к 76 руб.», — считает эксперт.

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