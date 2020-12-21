Калуга, 21 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской Думы Андрей Макаров вместе с коллегами из Законодательного Собрания области в рамках акции «Помоги врачам» передали горячие обеды для врачей ковидного отделения областной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Депутаты передали медикам ковидного отделения горячие обеды

На заседании Консультативного совета глав муниципальных образований председатель Законодательного Собрания Калужской области спикер Геннадий Новосельцев сказал, что фракция «Единая Россия» в виде добровольных пожертвований собрала около миллиона рублей. Эти средства и планируется направить на обеспечение горячим питанием медработников областной больницы.

Ранее продуктовую поддержку получили сотрудники инфекционной больницы. Также совсем недавно народные избранники развозили лекарства для пациентов городской больницы №5. Тогда депутаты посетили более полутора десятков адресов. В этот раз выразить благодарность людям в белых халатах решили с помощью горячего питания. В больницу доставили десятки комплексных обедов. Такая поддержка, говорят организаторы, сможет хоть немного скрасить рабочие будни и зарядиться энергией, которая врачам просто необходима. Впрочем, это еще не все. Перед Новым годом депутаты вновь посетят сотрудников областной больницы, только уже с подарками им и их детям.