Барнаул, 21 декабря, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где получают самые маленькие в Сибири зарплаты, подписано трехстороннее соглашение между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и правительством региона. Как следует из сообщения пресс-службы краевого правительства, планируется, что за ближайшие три года документ поможет поднять среднюю зарплату в регионе до уровня 31,5 тысячи рублей. Но поскольку в регионе достаточно часто подписывают подобные соглашения, а ситуация с доходами населения год от года не меняется, в обозначенные цели достижения мало кто верит.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

«Для организаций реального сектора экономики, где у нас средняя заработная плата сложилась ниже 20 тысяч рублей, темп роста должен составить не менее 120%. Там, где средняя заработная плата сложилась от 20 до 30 тысяч рублей, темп роста должен составить не менее 110%. А те работодатели, у кого достаточно высокий уровень заработной платы относительно средней по краю уже сегодня, то есть больше 30 тысяч, должны будут следить за темпом инфляции и в меру индексов этого показателя индексировать заработную плату», — пояснил губернатор Виктор Томенко.

Это известие не осталось незамеченным в социальных сетах.

«Всё это пшик и больше ничего — курам на смех» пишут авторы популярного алтайского канала zamtomenko:

«Директора и чиновники выдадут себе перед Новым годом премии — вот и будет средняя зарплата за 30 000. А работяги как горбатились за 15−18 тыс. рублей, так и будут горбатиться».

Поэтому губернатору советуют не среднюю зарплату поднимать, а МРОТ.

«Потому как больше МРОТ у нас бизнес платить не любит» — напомнил канал zamtomenko.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по доходам населения — 2020 (РИА Новости), Алтайский край признан одним из беднейших регионов. При среднем заработке чуть более 27 тысяч рублей он занял 70-е место из 85 возможных.

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