Москва, 21 декабря, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Музыкант и начинающий журналист Сергей Шнуров не стал задавать вопрос о блогере Алексее Навальном президенту РФ Владимиру Путину, потому что его задали бы «профессионалы». Об этом Шнуров заявил в интервью ТАСС.

Цитата из трансляции Сергей Шнуров задает вопрос президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции

«Знал, что про отравление обязательно спросят, вопрос считался наиболее острым, а я остёр сам по себе, поэтому оставил десерт профессионалам. Матёрым», — сказал Шнуров.

Отвечая на вопрос об обещании блогеру Юрию Дудю сказать Путину: «Хватит», он подчеркнул, что пообещал сказать это «при личной встрече, а не на пресс-конференции».

Шнуров также подчеркнул, что покинул пресс-конференцию по уважительной причине в виде репетиции для участия в телешоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Шнуров задал вопрос Владимиру Путину о «влиянии» российских хакеров на выборы в США.