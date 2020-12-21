Ульяновск, 21 декабря, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области в этом году школьников отправят на новогодние каникулы 28 декабря. В настоящее время подготовлена большая праздничная программа, в которую включено порядка 7 тыс. мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Пустой класс

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Решение о том, что зимние каникулы для школьников начнутся досрочно, было ранее принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Если в предыдущие годы ребята отдыхали с 30 декабря, то в этом году учёба завершится 28 декабря.

«Учитывая, что это понедельник, последний учебный день у ребят будет 25 декабря», — отмечает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Учёба в школах возобновится 11 января.

В Ульяновской области в период новогодних каникул планируется провести более 7 тыс. мероприятий. С учётом эпидемиологической обстановки праздничные события будут переведены в онлайн-формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в текущем учебном году школьники один раз уходили на внеплановые каникулы, с 23 ноября обучение частично переведено в дистанционный формат. В очном формате продолжили учёбу учащиеся с первого по шестой класс, для остальных классов предусмотрено чередование двух форм обучения: учащиеся 7−8-х классов две недели учатся в очном формате, в то время как старшеклассники — дистанционно, затем они меняются формой обучения.