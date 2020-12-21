В России предложили продлить дистанционное оформление пенсий на 2021 год
Москва, 21 декабря, 2020, 10:07 — ИА Регнум. Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, который был введён в апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, может быть продлён на весь 2021 год. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, разработанном Министерство экономического развития РФ.
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Отмечается, что упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России.
В министерстве подчеркнули, что если нововведение покажет свою эффективность, его могут закрепить на постоянной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в связи с введёнными ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий. Это можно сделать, подав электронное заявление через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также по телефону.
Напомним, в 2021 году страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Согласно расчётам Минтруда РФ, среднегодовой размер пенсии после индексации составит 17 443 рубля. Работающим пенсионерам пенсии не индексируют с 2016 года.