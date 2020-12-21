Минеральные Воды, Ставропольский край, 21 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Прямое воздушное сообщение планируется наладить между Минеральными Водами и Белгородом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья по итогам визита делегации края в Белгородскую область.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«При участии руководства двух регионов будут проработаны вопросы об открытии воздушного сообщения между аэропортами Белгорода и Минеральных Вод», — сказано в сообщении.

Отметим, что в рамках визита официальной делегации Ставрополья в Белгород губернатор края Владимир Владимиров и врио главы области Вячеслав Гладков подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами. Один из ключевых пунктов документа — обмен опытом и практиками в сфере развития сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Гладков был назначен врио главы Белгородской области 18 ноября 2020 года. Перед этим он почти 2,5 года работал на Ставрополье, был вице-премьером — руководителем аппарата правительства края.