Набережные Челны, Татарстан, 21 декабря, 2020, 10:03 — ИА Регнум. КамАЗ планирует завершить выпуск грузовиков поколения К-4. Об этом гендиректор компании Сергей Когогин заявил в интервью журналистам.

Kamaz.ru КамАЗ K4

«К4 мы, скорее всего, с 2024 года выпуск прекратим, снимем с конвейера», — сообщил Когогин.

Стоит отметить, что кабина К4 разработана на основе кабины Daimler модели Mercedes-Benz Axor. Производилась на предприятии российской компании модель начиная с 2013 года.

В основе нового поколения грузовиков — К-5 — лежит уже более современная кабина Mercedes-Benz Actros. Именно на производстве К-5 и планирует сосредоточиться КамАЗ в будущем.

Напомним, предприятие КамАЗ на данный момент выпускает машины семейства К-3, К-4 и К-5. В 2020 года компания планирует реализовать 36,7 тыс. грузовиков. При этом из них 32 тыс. грузовиков будут проданы в России, а 4,7 тыс. — за рубежом.

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