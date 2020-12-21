Москва, 21 декабря, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе Александром Хинштейном предложили нижней палате парламента поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей.

К такому незаконному контенту парламентарии предлагают отнести «явное неуважение» к госсимволам, государству и Конституции.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента.

В ноябре парламентарии внесли законопроект о штрафах за нарушения при обеспечении безопасности и устойчивости интернета и сети связи общего пользования. Размер штрафа составит до 1 млн рублей.

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