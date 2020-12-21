Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2020, 09:53 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области открылся музей, посвящённый бывшему руководителю КГБ СССР, генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Об этом сообщает городская администрация.

Rybinsk.ru Открытие музея Андропова

После смерти Андропова, с 1984 по 1989 год, город носил его имя. Юрий Андропов родился не в Рыбинске, здесь он учился в речном техникуме, а после возглавлял городской комитет комсомола. С 1938 до 1940 год Андропов был председателем обкома комсомола Ярославской области.

Экспозиция, посвященная Юрию Андропову, была создана при поддержке Фонда президентских грантов в 2018 году. Сначала она находилась в фойе Рыбинского музея-заповедника, а теперь размещена на постоянной основе в экспозиционном центре «Советская эпоха» в посёлке ГЭС. Будущий руководитель СССР принимал активное участие в строительстве Рыбинской и Угличской ГЭС, мобилизуя на стройку комсомольцев Ярославской области.

Музей создан рыбинским предпринимателем Алексеем Алексашиным. В музее представлены фотоматериалы, донесения, служебные телефонограммы, а также личные вещи Андропова. Воссоздано его рабочее место. В открытии музея принял участие мэр Рыбинска Денис Добряков.

«Андропов — историческая личность, которая ознаменовала серьезный период во всем государстве. В то время мои родители с воодушевлением говорили, что государство возглавил человек, который знает, что делать. Сегодня мы его расцениваем как своего земляка, потому что он проходил обучение в техникуме водного транспорта. Он часть истории нашего города, мы можем и должны этим гордиться», — подчеркнул глава города Денис Добряков.

Действующий губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также проходил службу в КГБ СССР.