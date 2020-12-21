Екатеринбург, 21 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился подготовить коммунальные службы к ожидаемому снегопаду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Градоначальник поручил главам районов привести всю необходимую технику для уборки снега в повышенную готовность.

«Обращаю внимание на необходимость основательно чистить полки и лотки вдоль дорог, на своевременную уборку и вывоз снега», — сказал мэр.

В ночь с 20 на 21 декабря 2020 года коммунальные службы усилили в связи с прошедшим снегопадом. Для уборки снега было задействовано 184 единицы спецтехники, а вручную разгребали завалы 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре в Свердловской области 21 декабря 2020 года.