Краснодар, 21 декабря, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Снегопад обрушился на Краснодар 20−21 декабря — снег начался ещё накануне днём и шёл в течение всей ночи. По данным мэрии Краснодара, в течение этого времени на магистралях города работали 27 единиц спецтехники.

Снегопад

«Снег в Краснодаре идёт уже более 16 часов. Он стал настоящим подарком в преддверии новогодних праздников для многих краснодарцев, но только не для дорожных служб. К утру в столице Кубани выпало уже около 20 см снега. Со вчерашнего вечера и в течение ночи 27 единиц спецтехники работали на мостах и дорогах города. Убирали снег, обрабатывали проезжую часть противогололедными реагентами. Эти работы выполнены на десятках магистралей Краснодара», — написал в телеграм-канале мэр Евгений Первышов.

По данным пресс-службы, коммунальными службами было использовано более 667 тонн песчано-соляной смеси, обработано свыше 180 участков улично-дорожной сети города. Администрация города просит краснодарцев утром 21 декабря по возможности не использовать для поездок личный транспорт.