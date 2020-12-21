Новосибирск, 21 декабря, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни похолодает до — 38 °C. Власти региона отмечают, что морозы нагрянут уже 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«В связи с ожидающимся понижением температуры окружающего воздуха 25−31 декабря до — 38 °C подрядными организациями подготовлены пункты обогрева в количестве 30 штук, которые будут осуществлять дежурства на дорогах области», — цитируют «НГС Новости» заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области сегодня, 21 декабря, ожидаются снег, метель, порывы ветра до 19 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

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