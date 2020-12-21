Москва, 21 декабря, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила выплаты субсидий для компаний, работающих в Арктической зоне. Об этом 21 декабря сообщает официальный портал правительства России.

Арктический порт

Государственную поддержку получат организации, которые создают и реконструируют объекты транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры.

«Субсидии доступны российским компаниям, инвестпроекты которых прошли отбор», — говорится в информации. Минимальный масштаб инвестиционного проекта, для которого может быть выплачена компенсация, зафиксирован в объёме 300 млн рублей. До 2023 года на господдержку бизнеса в этих регионах выделят 13 млрд рублей.

В сообщении правительства отмечается, что принятое решение — часть широких мер по развитию Арктики.