Новосибирск, 21 декабря, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области семьям с детьми до семи лет сегодня, 21 декабря, начали перечислять новогодние выплаты. Средства поступают с 9:00 (время местное) на банковский счёт одного из родителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Как уточнили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, единовременную выплату, которая составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет (включительно), выплачивают беззаявительно.

«Родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически (тому же получателю по тем же реквизитам), подавать новое заявление не нужно, — напомнили в ПФР. — Заявление понадобится только в том случае, если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, выплачиваемых Пенсионным фондом в течение года».

Напомним, что данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря сообщил, что к Новому году российские семьи с детьми до 7 лет получат единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Читайте также: Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет выплату к Новому году