Чебоксары, 21 декабря, 2020, 09:05 — ИА Регнум. В Чебоксарах налоговая служба вышла с иском о банкротстве в отношении завода металлообрабатывающих машин. Соответствующее заявление зарегистрировано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло Управление Федерального налоговой службы по Чувашии. Ответчиком является общество «Завод металлообрабатывающих машин». Заявитель просит суд признать компанию банкротом, указанная сумма исковых требований составляет 652 947 рублей 8 копеек.

Иск налоговой службы зарегистрирован в суде 18 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод металлообрабатывающих машин» зарегистрировано в 2016 году в Чебоксарах, уставной капитал составляет 10 тыс. рублей, указанный основной вид деятельности — производство металлообрабатывающего оборудования.