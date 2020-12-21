Холмск, Сахалинская область, 21 декабря, 2020, 09:03 — ИА Регнум. В арбитраж Сахалинской области поступил иск к ПАО «Холмский морской торговый порт», которое в 2020 году попало в центр скандала в связи с дисквалификацией гендиректора. Теперь же акционер порта оспаривает решение общего собрания от 30 ноября 2020 года и решение совета директоров от 7 декабря 2020 года. Иск пока оставлен без движения из-за недочётов. Судья дала срок на устранение до 15 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Холмский морской торговый порт

Исковое заявление Натальи Субачевой поступило в суд 17 декабря 2020 года. В нём она требует признать недействительными решение общего собрания акционеров общества от 30.11.2020 года и решение заседания совета директоров общества от 07.12.2020 года.

Одновременно с иском Субачева заявила ходатайство о применении обеспечительных мер в виде запрета совету директоров проводить заседание в составе, избранном 30 ноября 2020 года, и «запрета генеральному директору общества Трифонову Г. Д. совершать действия, направленные на управление обществом, и осуществлять любые организационно-распорядительные функции в ПАО «Холмский морской торговый порт»».

По открытым данным, на 30 ноября 2020 года было назначено повторное общее собрание акционеров, в рамках которого должны были утвердить отчётность за 2019 года, избрать совет директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора. В тот день был переизбран новый совет директоров, состав которого устроил далеко не всех акционеров.

В то же время 13 января 2021 года суд рассмотрит иск другого акционера порта, который также оспаривает решение общего собрания от 30 ноября 2020 года. В материалах дела уточняется, что в конце ноября «в нарушение решения совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт» от 27.11.2020 года членом совета директоров общества Катинавасовым Р. А. было проведено общее собрание акционеров, в ходе которого был избран новый состав совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт», в который истец, обладающий существенной долей акций, не вошёл. Помимо этого, по данным истца Юрия Фрейдиса, вновь избранный совет директоров досрочно прекратил полномочия Землянухина и назначил нового директора.

На 22 января 2021 года намечено годовое общее собрание акционеров ПАО «Холмский морской торговый порт». Среди заявленных вопросов повестки — утверждение отчёта за 2019 год, избрание совета директоров.