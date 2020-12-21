Омск, 21 декабря, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Предельный единый тариф на услугу по обращению с ТКО на 2021 год утверждён в Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры в Омске

В настоящее время специалисты Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области рассчитывают льготный тариф для населения, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в правительстве региона.

Речь идёт о потребителях ООО «Магнит». Это региональный оператор Омской области по обращению с ТКО.

Предприятие в тарифной заявке предложило 8,6 млрд рублей необходимой валовой выручки. РЭК в ходе экспертизы исключила расходы в сумме 2,6 млрд.

С 1 января по 31 июня 2021 года предельный единый тариф (без НДС) останется на уровне второго полугодия 2020 года — 4800,72 рубля за тонну. Во втором полугодии он вырастет до 8749,23 рубля за тонну.

Соответственно, в первом полугодии будущего года экономически обоснованная плата для населения за услугу по обращению с ТКО останется на прежнем уровне. В Омске эта сумма составляет 107 рублей с человека, в благоустроенном жилье в районах — 121,78 рубля, в неблагоустроенном жилье — 107 рублей.

Во втором полугодии 2021 года экономически обоснованная плата в Омске составит 195,01 рубля, в районах области в благоустроенных домах — 221,95 рубля, в неблагоустроенном жилье — 195 рублей с человека.

При этом, по словам председателя областной РЭК Людмилы Вичкуткиной, экономически обоснованная цена услуги для населения не будет равна фактической плате за обработку ТКО. Сейчас для омичей устанавливается льготный тариф. В первом полугодии плату за услугу планируют сохранить на уровне второго полугодия 2020 года.

Разница между экономически обоснованным и льготным тарифами регоператору выплачивается из регионального бюджета.

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