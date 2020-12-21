Ольхонский район, Иркутская область, 21 декабря, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Лиственница возрастом 777 лет и сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет, произрастающие на байкальском острове Ольхон в Иркутской области признаны экспертами Центра древесных экспертиз старейшими деревьями России. Об этом сообщает пресс-служба всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

Rosdrevo.ru Лиственница из Иркутской области

В топ — 5 самых старых деревьев России вошли также сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Установленный возраст самого «молодого» — Дагестанского дуба — 508 лет.

Rosdrevo.ru Сосна из Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» была учреждена в 2010 году Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации ФС РФ по инициативе НПСА «Здоровый лес», при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). Цель Программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев.