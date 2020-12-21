Якутск, 21 декабря, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Для России и мира в целом в уходящем году было очень много событий, конечно, это прежде всего COVID-19, который повлиял абсолютно на всё — от курса валют и до отмены Олимпиады в Токио, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, подводя итоги 2020 года.

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По мнению эксперта, также одним из мировых событий стали выборы президента США — весь мир с напряжением следил, кто же возглавит страну.

«Выборы происходили на фоне бунтов против расизма в США, из-за чего лихорадит финансовую систему во всём мире.

Для России во главу угла встали ограничительные коронавирусные меры, а вот внесение поправок в Конституцию РФ — на втором месте.

С мерами самоизоляции население и власти в некоторых случаях сработали с фанатизмом — потеряли адекватность. Скупали туалетную бумагу и крупы. Скручивали людей без масок полицейские, явно превышая угрозу от человека без маски. Драки людей и прочие моменты абсолютно неадекватного поведения. Пранки, которые пугали людей, я бы даже предложил наказывать за пранк. Тонны дезинформации через слухи, непроверенная информация в СМИ и интернете.

Но были очень позитивные моменты как мобилизация системы здравоохранения. Но, к сожалению, оптимизация сделала своё чёрное дело и в некоторых больницах всё равно не хватает даже шприцев.

На этом фоне цементирующая идея для нашего многонационального народа — празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне, из-за ограничений прошло не так как раньше.

И, конечно, для страны все эти события влияли на нашу валюту, рубль. Экономика — основа всего, поэтому в первую очередь она прошла, проходит и будет проходить проверку на прочность пока не мы не победим это штамм коронавируса», — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, страны СНГ почти подготовили единый план действий по борьбе с пандемией. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.