Чита, 21 декабря, 2020, 07:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние двое суток снизился до 1%. Об этом 21 декабря на оперативном совещании в правительстве региона сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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По её совам, которые цитирует пресс-служба краевого правительства, такой же показатель отмечается в среднем по всей стране.

«Темп прироста за сутки снизился до 1%, равен среднему показателю по РФ. По Чите продолжилось снижение заболеваемости, стабилизировались показатели по районам», — сказала Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 25 012 человек, причём 253 из них добавились только за последние сутки.

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