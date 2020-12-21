Москва, 21 декабря, 2020, 06:03 — ИА Регнум. Россия должна в кратчайшие сроки отказаться от проекта вхождения в Европу, начавшегося в 70-е годы, пока еще не поздно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Еще в конце 80-х годов начальник Главного управления министерства госбезопасности ГДР Маркус Вольф (Миша Вольф) и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке предупреждали КПСС о грозящих ей и Советскому Союзу угрозах.

«Нас предупреждали, что некоторые люди, которых потом прославляли в романах как героев, были-таки реально кадровыми офицерами Аненербе, то есть главного эсэсовского центра, и когда мы представляли эти материалы Горбачеву, он шел с двумя своими знакомыми и говорил: «Правда ли, что такой-то был в Аненербе?», а ему в ответ: «Поверяли, Михаил Сергеевич, не было», а Вольф и Мильке изумлялись, говоря, что они дали просто личные дела», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что они также изумлялись тому, как никто не видит, что Гельмута Коля во время его визита в СССР для обсуждения судьбы Германии сопровождали летчики из неонацистской организации ODESSA.

Кургинян добавил, что вопросы о воссоединении Германии начались не при Горбачеве, а еще при Юрии Андропове в бытность его руководителем КГБ, тогда же зародилась химера о том, что Россия войдет в Европу и прогонит оттуда США.

«Один из советников Коля походил ко мне в 1992 году, по-моему, и говорил: «Мы сбросим американцев в Атлантический океан, мы будем братьями и всё прочее, и только в 2007—2008 году было сказано на государственном уровне, что Европа не суверенна…» — продолжил эксперт.

По словам Кургиняна, у России есть всего примерно полтора года, чтобы успеть перестроить экономику, культуру и образ жизни на минимально допустимые для выживания страны в ситуации отказа от вхождения в Европу рельсы, в противном случае может оказаться поздно.

«Вот сейчас министр иностранных дел говорит, что нам некуда входить. Дорогие товарищи, мы положили на алтарь вхождения и вхожденчества колоссальные жертвы. И то тех пор, пока глава российского государства развернуто не скажет о том, что эпоха вхождения завершена полностью, что эта эпоха была ошибочной и что мы начинаем новую эпоху, в которой вхожденчество отменяется как культура, идеология, практика и всё остальное… Мы должны завершить целую эпоху этого вхожденчества», — заявил политолог.

Кроме того, убежден эксперт, если Россия всего этого не сделает, она будет провоцировать Запад на нанесение по ней удара, и провоцировать она будет именно своей слабостью, недоопределенностью, неокончательностью и двусмысленностью, которые всегда соблазнительны.