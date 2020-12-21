Кургинян отвел России полтора года на отказ от вхождения в Европу
Москва, 21 декабря, 2020, 06:03 — ИА Регнум. Россия должна в кратчайшие сроки отказаться от проекта вхождения в Европу, начавшегося в 70-е годы, пока еще не поздно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Еще в конце 80-х годов начальник Главного управления министерства госбезопасности ГДР Маркус Вольф (Миша Вольф) и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке предупреждали КПСС о грозящих ей и Советскому Союзу угрозах.
Он также отметил, что они также изумлялись тому, как никто не видит, что Гельмута Коля во время его визита в СССР для обсуждения судьбы Германии сопровождали летчики из неонацистской организации ODESSA.
Кургинян добавил, что вопросы о воссоединении Германии начались не при Горбачеве, а еще при Юрии Андропове в бытность его руководителем КГБ, тогда же зародилась химера о том, что Россия войдет в Европу и прогонит оттуда США.
По словам Кургиняна, у России есть всего примерно полтора года, чтобы успеть перестроить экономику, культуру и образ жизни на минимально допустимые для выживания страны в ситуации отказа от вхождения в Европу рельсы, в противном случае может оказаться поздно.
Кроме того, убежден эксперт, если Россия всего этого не сделает, она будет провоцировать Запад на нанесение по ней удара, и провоцировать она будет именно своей слабостью, недоопределенностью, неокончательностью и двусмысленностью, которые всегда соблазнительны.